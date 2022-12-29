Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rusya, Litvanyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Güncelleme Tarihi:

#Litvanya#Rusya#İstenmeyen Kişi
Rusya, Litvanyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 03:45

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.

Haberin Devamı

Litvanya'nın geçtiğimiz 1 Aralık tarihinde Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatı "diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerden dolayı” istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Rusya'dan karşılık geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'daki Litvanya Maslahatgüzarı Jurgita Cibulskiene Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Vilnius'taki Rus büyükelçiliği çalışanının 1 Aralık'ta haksız yere sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak Litvanya'nın güçlü bir şekilde protesto edildiği aktarıldı. Cevap olarak, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki diplomatlardan biri istenmeyen kişi olarak ilan edildi.

Karar ile 5 gün içinde Rusya topraklarından ayrılmak zorunda" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Litvanya#Rusya#İstenmeyen Kişi

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

 #Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz