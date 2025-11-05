×
Rusya: Kapsamlı nükleer silah testleri yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorundayız

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 20:23

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın "nükleer silah testlerine başlama" kararının çeşitli sonuçları olacağını belirterek, "Rusya, tam kapsamlı nükleer testler yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın nükleer silah testlerine başlama kararını değerlendirdi.

Trump’ın "nükleer test" ile ne demek istediğini kimsenin bilmediğine işaret eden Medvedev, "Muhtemelen kendisi de bilmiyor. Ancak o, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Bu sözlerin de sonuçları kaçınılmaz olacak. Rusya, tam kapsamlı nükleer testler yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

