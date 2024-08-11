Rusya işgalci Ukraynalıları uzaktan vuracak: Ağır silah yığıyor

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Ukrayna’nın 6 Ağustos tarihinde Rusya içlerine Kursk bölgesine yönelik başlattığı tam teşekküllü askeri harekât Rusya lideri Vladimir Putin’e zorlu günler yaşatırken, karşı hamle hazırlıklarını tamamlayan Moskova kendi toprağı Kursk bölgesini yerle bir etmeyi göze aldı.

3 BÖLGE HAREKÂT ALANI

Rusya’nın Kursk bölgesinde yaklaşık 300 km2’lik alanı kontrolüne geçiren Ukrayna birliklerinin nasıl geri püskürtüleceği önceki gün Putin’in başkanlığında topladığı Rusya Güvenlik Konseyi olağanüstü oturumunda ele alındıktan sonra Federal Güvenlik Servisine bağlı Terörle Mücadele Komitesi, Kursk bölgesi başta olmak üzere Ukrayna’ya sınır Bryansk ve Belgorod bölgelerini terörle mücadele harekât bölgesi ilan etti.

8 BİN UKRAYNALI ASKER

Rusya içlerine ilerleyen Ukrayna asker sayısının bin ila 8 bin arasında olabileceği tahmin edilirken terörle mücadele bölgesi ilan edilen Kursk’a piyade gücü takviyesinin yanı sıra yüzlerce ağır silah sevk edilmeye başlandı. Ukrayna istihbaratına göre Rusya Savunma Bakanlığı yeni oluşan Kursk cephesine çok sayıda 152 milimetrelik “Mısta-S” obüs toplarıyla yüze yakın tank ve zırhlı araç nakletme işlemini tamamladı. Çevre havalimanlarına da bombardıman uçakları aktarıldı.

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UZAKTAN VURMA TAKTİĞİ

Rusya’nın Kursk bölgesinde mevzilenen Ukrayna kuvvetlerine yönelik Rusya Savunma Bakanlığı elindeki acemi askerler yerine mesafeli yoğun ateş taktiği izleyeceği uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Bunun anlamı Ukrayna tarafından ele geçirilen Suca kasabası başta olmak üzere bölgede irili ufaklı 11 Rus köy ve kasabası topçu ateşi ve havadan bombardımanla yerle bir edilecek.

RUSYA YERLE BİR EDECEK

Rusya Savunma Bakanlığı kendi Kursk bölgesini yerle bir etmeye hazırlanırken, Kremlin Sarayı’nın bir numaralı ve yegane müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko da dün sahneye çıktı. Ukrayna’ya yönelik kuzeyden ikinci cephe açma sinyali veren Lukaşenko, “Ukrayna’ya ait bomba yüklü vurucu dronlar önceki gece Belarus hava sahasını ihlal etti. Bu hava araçları bizim hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Belarus Ukrayna’nın bu saldırgan tavrına seyirci kalamaz. Belarus ile Ukrayna sınırındaki birliklerimizde alarm durumu ilan ettik” açıklamasını yaptı.

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Öte yandan Kursk bölgesinde 76 binden fazla kişi tahliye edildi.

MEDVEDEV: RUS TANKLARINI BERLİN’E YOLLARIZ

- Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 2022 yılında başlattığı askeri müdahalenin başından bu yana savaş yanlısı aşırıcı açıklamalarıyla şahin kesilen eski Devlet Başkanı ve günümüz Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev dün Almanya’ya yüklendi. Alman Bild gazetesinin “Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı askeri operasyona Almanya’nın Kiev yönetimine teslim ettiği üç adet “Marder” zırhlı personel taşıyıcı da katıldı” bilgisini vermesi üzerine kükreyen Medvedev, “Almanya İkinci Dünya savaşından sonra rövanş anlayışıyla zırhlı araçlarını Rusya topraklarına gönderme cüretinde bulunmuş. O halde bizim tankları karşılamaya hazır olsun. Yakında en yeni model Rus tankları Almanya başkenti Berlin’deki cumhuriyet meydanında boy gösterecek” dedi.

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