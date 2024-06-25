Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleriyle Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 90 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 90 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce de esir değişimleri yapılmıştı.