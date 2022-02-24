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Rusya haritası, komşuları ve şehirleri...

#Rusya#Rusya Haritası#Rusya Komşuları
Rusya haritası, komşuları ve şehirleri...

Rusya Dünya'nın yüzölçümü açısından en büyük ülkesidir. Topraklarının bir kısmı Asya'da bir kısmı ise Avrupa kıtasında yer alır. Rusya coğrafi bölge olarak Kuzey Avrasya'da yer alan bir ülkedir. Rusya'nın resmi adı ise Rusya Federasyonu'dur. Rusya yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Ülkenin para birimi Rus Rublesi'dir. Rusya'nın internet alan adı ise ".ru" şeklinde bitmektedir.

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Rusya pek çok ülkeye sınırı olan bir ülkedir. Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan. Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore Rusya'nın komşu ülkeleridir. Dünya'da en çok komşu ülkeye sahip olan ülke Rusya'dır.

Rusya haritası, komşuları ve şehirleri...

 Dünya'da yaşanılabilir alanların 8'de 1'i Rusya'ya aittir. Ayrıca nüfusu itibari ile Dünya'nın en yoğun nüfusa sahip ülkeleri arasında yer almaktadır. Rusya'da toplam 9 tane zaman dilimi bulunmaktadır. Doğu'da ki yer alan şehirler ile batıda yer alan şehirlerin saat farkları birbirinden farklıdır. Rusça ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiştir. İnsani gelişme endeksi bakımından Rusya Dünya'da çok yüksek gelişime sahip olan bir ülkedir. Rusya aynı zamanda demir yolu bakımından Dünya'da en geniş demir ağına sahip bir ülkedir. Rusya'da yer alan Baykal gölü Dünya'nın en ünlü göllerinden biridir. Baykal gölü en derin göl unvanını taşımaktadır. Soğuk iklime sahip olan ülke -67 derece ile rekor soğukluğa ulaşmış bir ülkedir.

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Rusya haritası, komşuları ve şehirleri...

 Rusya'nın Şehirleri Neler?

 - Moskova

 - St Petersburg

 - Yekaterinburg

 - Kazan

 - Nijniy Novgorod

 - Volgograd

 - Ufa

 - Soçi

 - Rostov

 - Novosibirsk

 - Çelyabinsk

 - Samara

 - Tolyatti

 - Omsk

 - Vladiostok

 - Nurmansk

 - Krasnoyarsk

 - Pskov

 - Elista

 - Saratov

 - Krasnodar

 - Veliki Novgorod

 - Voronej

 - Kaliningrad

 - Ulyanovsk

 - Perm

 - Saransk

 - İjevsk

 - Astrahan

 - Yaroslavl

 - Pyatigorsk

 - Azak

 - Norillsk

 - Nalçik

 - Coharkale

 - Tambov

 - Bryansk

 - Habarovsk

 - Belgorod

 - Moskovski

 - Barnaul

 - Gelendzhik

 - Lipetsk

 - Mahaçkale

 - Penza

 - Vladimir

 - Petropavlovsk

 - Ozyorsk

 - Şupaşkar

 - Yakutsk

 Rusya'nın Başkenti Neresidir?

 

 Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Moskova Rusya'nın hem başkenti hem de en yoğun nüfusa sahip olan şehridir. Moskova'nın toplam nüfusu yaklaşık olarak 10 milyondur. Doğu Avrupa’nın en önemli şehirleri arasında Moskova yer almaktadır. Moskova İstanbul'dan sonra gelen Avrupa'nın en büyük ikinci şehridir. Moskova Dünya'nın en pahalı şehirleri arasındadır. Bu yüzden global şehir olarak da adlandırılmaktadır. Moskova Turizm konusunda da Dünya'da hızlı gelişen şehirler arasında yer almaktadır.

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 Moskova en yaygın transit ulaşım ağına sahip olan şehirdir. Şehirde bir yerden bir yere gitmek oldukça kolaydır. Yoğun nüfusa sahip olan Moskova her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan doğal güzelliği ve tarihi yerleri bol olan bir şehirdir. Rus kültürünü içerisinde barındıran Moskova çarlık döneminde kalma eserleri de mevcuttur.

 Rusya'nın Nüfusu Kaçtır?

 Rusya'nın nüfusu yaklaşık olarak 146 milyondur.

 Rusya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

 Rusya'nın yüzölçümü 17.075.400 kilometre karedir.

 Rusya'nın Telefon Kodu Nedir?

 Rusya'nın telefon kodu +7'dir.

 Rusya'nın Posta Kodu Nedir?

 Rusya'nın posta kodu 000000, 100000'dir.

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