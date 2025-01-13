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Rusya duyurdu! Ukrayna'dan TürkAkım'a doğal gaz sağlayan istasyona saldırı girişimi

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#Rusya#Ukrayna#Doğal Gaz
Rusya duyurdu Ukraynadan TürkAkıma doğal gaz sağlayan istasyona saldırı girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:09

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilere yer verildi.

Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü aktarılan açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bildirildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği kaydedildi.

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#Rusya#Ukrayna#Doğal Gaz

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