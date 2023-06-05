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Rusya, Baltık Deniz’inde tatbikat başlattı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Baltık Denizi#Tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 19:08

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikata misilleme olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu.

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NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikatın ardından Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5-15 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi ve Kaliningrad Eğitim Sahaları'nda 2023 tatbikat yılına uygun olarak Baltık Filosu birliklerinin katılımıyla Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğinde eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata devriye gemileri ve korvetler, küçük füze gemileri ve füze botları, üs ve derin mayın tarama gemileri, 40'a yakın savaş gemisi, tekne ve destek gemileri katıldı. Ayrıca tatbikatta 3 bin 500 personel ve 25 uçak yer aldı" denildi.

Açıklamada, tatbikatın ana amacının filonun birimler arası koordinasyonunu arttırmak ve savaş durumuna geçiş olduğu belirtildi.

PASİFİK FİLOSU DA OKHOTSK DENİZİ VE JAPON DENİZİ'NDE TATBİKATA BAŞLADI

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Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı başka bir açıklamada ise Pasifik Filosu'nun Okhotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladığını duyurdu. Bugün başlayan tatbikatın 20 Haziran tarihine kadar süreceği aktarılan açıklamada, "Pasifik Filosu'nun tatbikatına 60'dan fazla savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 35 deniz uçağı ve 11 binden fazla personel katılıyor" denildi.

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#NATO#Baltık Denizi#Tatbikat

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