Rüşvetçi müfettişlere ikinci dalga

İddiaya göre, şüpheli vergi müfettişleri, denetim yaptıkları şirketlerin yetkilileriyle önce ‘resmi inceleme’ gerekçesiyle irtibat kuruyordu. Ardından şirket hakkında ağır cezalar içeren rapor hazırlanacağı tehdidinde bulunuyordu. Devreye aracı kişiler girerek, şirket sahipleriyle pazarlık yapılarak yüksek para talep ediliyordu. Rüşvet ödemeyi kabul eden şirketler hakkında olumsuz rapor düzenlenmiyor, ödemeyi reddedenler ise rapor tehdidiyle sindiriliyordu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

‘BİR MİLYON LİRA’ İDDİASI

Şüphelilerin görev yaptıkları dönemde Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu’nda çalıştıkları, daha sonra Ankara’ya tayin oldukları ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara da eşzamanlı operasyon 12 Eylül’de yapıldı. Aralarında bir vergi başmüfettişi, müfettiş yardımcıları, yeminli mali müşavir ve üç firma sahibinin bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hem mağdur şirketlerin hem de şüpheli müfettişlerin mali ilişkileri mercek altına alındı. Müfettişlerin bir milyon liraya varan rüşvet aldıkları belirlendi.

Bu operasyon, 27 Haziran’da Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu’ndaki ilk dalganın devamı niteliğini taşıyor. İlk dalgada 9’u vergi müfettişi olmak üzere 16 kişi tutuklanmıştı.