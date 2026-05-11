Rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanık Acar'a söz verdi. Davanın birkaç kişinin basını manipüle etmesi sonucu açıldığını iddia eden Acar, "Bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin diyecek bir şeyim yoktur. Bu davanın kamu davasından çıktığını düşünüyorum. Ben mal beyanımı düzenli olarak verdim. Eğer haksız mal edindiysem, bunun bu işlerle bağlantısı ispatlanmalı. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir. İki bebeğim varken, malım mülküm alınmışken nereye kaçayım? Maaş geliri üzerinden savunma istenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Acar'ın avukatı ise müvekkilinin mal varlığındaki artışın ailevi kaynaklı olduğunu savunarak, "Müvekkilim emekli olmadan önce mal varlığının büyük kısmını zaten beyan etmiştir. Kendisi Güneydoğulu bir aileye mensuptur. Düğünlerde 3-5 kilo altın takılan bir kültürden bahsediyoruz. Dosyadaki altınlar ailesine aittir, banka kasasından bir şey almamıştır. Sanığın delil karartma veya kaçma şüphesi yoktur. Bürokratik gücü kalmamıştır. Beraatını, aksi halde adli kontrolle tahliyesini istiyoruz" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu alınmasını, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, somut delillerin varlığı ve sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Müdahil kurumlardan DHMİ vekili adli kontrol tedbirlerinin devamını isterken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vekili ise bilirkişi raporunun kendilerine henüz ulaşmadığını belirterek, incelemek üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme, Mehmet Cemil Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyanın yeniden incelenmek üzere bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.