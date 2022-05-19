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Rüşvet operasyonunda detaylar belli oldu: Fiyat tarifesi uyguluyorlardı

#Kadıköy#İstanbul#Rüşvet
Rüşvet operasyonunda detaylar belli oldu: Fiyat tarifesi uyguluyorlardı

Aralarında Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de yer aldığı rüşvet operasyonuna ilişkin detaylar belli oldu. Gözaltına alınan bazı şüpheliler itirafçı oldu, rüşvet için tarife dahi belirlendiği ortaya çıktı. TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre, ruhsat için 30 bin, çatı tadilatı için 10 bin, izinsiz beton dökme için ise 1500 lira ödendiği belirlendi.

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Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de gözaltına alındığı rüşvet operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde zabıta görevlilerinin göstermelik olarak denetim yaptıklarını, ceza kesilmemesi için zabıtalara elden para verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Rüşvet operasyonunda öğrenilen bilgiler arasında ruhsat için 30 bin, çatı tadilatı için 10 bin, izinsiz beton dökme için ise 1500 lira ödendiği bildirildi.

İTİRAFÇILAR RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI

İstanbul mali şube ekipleri, 224 şüpheliye 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu. O itiraflar zabıtalara rüşvet verdiği iddia edilen kişilere aitti. İfadeler alındıkça, rüşvetin boyutu da ortaya çıktı.

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Öyle ki her iş için ayrı rüşvet bedeli belirlendiği, tarife oluşturulduğu anlaşıldı.

İTİRAFÇI: TEHDİT EDİLDİM, 5 BİN LİRA RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIM

İtirafçılardan biri, inşaat için yasal izinleri almasına rağmen zabıtalar tarafından tehdit edildiğini, bir zabıtaya 5 bin lira rüşvet vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

Rüşvetin verilmesinin ardından ise inşaatte denetimlerin göstermelik gerçekleştirildiğini söyledi.

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1 YILLIK TAKİBİN ARDINDAN 194 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mali şube ekiplerinin 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, şimdiye kadar 194 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 54'ünün kamu görevlisi olduğu belirlendi.

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