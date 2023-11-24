Rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonlarının eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 vatandaşın rüşvete karıştığı tespit edildi. Gasp büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım'da 46 polis memuru gözaltına alındı.

25 POLİS İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 25 polisten 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 28 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.