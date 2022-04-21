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Rüşvet çarkına polis engeli

#Kaçakçılık#Rüşvet#Soruşturma
Rüşvet çarkına polis engeli

Atalay Demirbaş, geçen yıl yapılan makaron kaçakçılığı operasyonunda soruşturmayı yürüten savcı C.Ç.’yi tanıdığını söyleyerek, tutuklanan önemli isimleri serbest bıraktırma vaadiyle ailelerinden 40 bin Euro almaya çalışmıştı. Polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak tutuklanan Atalay Demirbaş’ın cep telefonundan rüşvet kayıtları çıktı. Kayıtlardaki 6 kişinin rüşvete aracılık ettikleri iddia ediliyor.

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Jandarma geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyar liralık kaçakçılıkla ilgili araştırma başlatmıştı. Şebekenin yurtdışına ihraç edilmek üzere makaron ürettiği ancak ihraç etmeyerek bandrolsüz veya sahte bandrolle iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmişti. Şebekenin tepe noktasında ise ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distribütörü S.G. vardı. Jandarma yapılan tespitlerin ardından geçen yıl ekim ayında operasyon başlatarak 18 kişiyi gözaltına aldı.

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‘O BENİM HATIRIMI KIRMAZ’

Şüpheliler gözaltındayken, işinsanı Atalay Demirbaş şebekenin tepe yöneticilerinden iki kişinin yakınlarına ulaştı. Soruşturmayı yürüten Örgütlü Suçlar Savcısı C.Ç.’yi tanıdığını, savcının hatırını kırmayacağını, 90 bin Euro verirlerse serbest bıraktırabileceğini söyledi. Kendilerinden para istenen kişiler soluğu poliste aldı. Polis, kendilerinden rüşvet istenen kişilere Demirbaş’la buluşmalarını, buluşma sırasında baskın düzenleneceğini söyledi. Taraflar bir restoranda buluştu. Para masaya konulduğunda, polisler rüşveti suçüstü yakalamış oldu.

SAVCI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Atalay Demirbaş gözaltına alındı. Demirbaş’ın cep telefonunda yapılan ilk incelemede, Hakan Kabaca adlı bir polis memurundan dosya ile ilgili bilgi aldığı belirlendi. Polis Kabaca da gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Demirbaş ve Kabaca tutuklandı. Savcı C.Ç., rüşvet olayının patlak vermesinin ardından hemen görevden el çektirilerek HSK kararnamesi ile Erzurum’a gönderildi. Geçen günlerde de meslekten ihraç edildi.

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DETAYLAR TELEFONDAN ÇIKTI

İşinsanı Atalay Demirbaş’ın cep telefonu kapsamlı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Siber polisler, cep telefonu üzerinde yaptıkları incelemeyi tamamlayarak elde ettikleri verileri Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Eski savcı olan avukat İbrahim Haluk Terzi, tekstilci Uğur Olgun, emlakçı Y.Y., makaron kaçakçılığı şebekesinin elebaşı ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distibütörü S.G., tekstilci N.E. ve G.A.’nın rüşvete aracılık ettikleri anlaşıldı.

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Cep telefonundan çıkan bu bilginin ardından polis, İstanbul merkezli İzmir ve Kocaeli’de 10 adrese önceki gün eşzamanlı operasyon düzenledi. Terzi, Olgun ve emlakçı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyet sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Terzi ve Olgun tutuklanırken, Y.Y. adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında, firari kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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