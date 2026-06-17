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Rüşvet alıp kürtaj yapan doktora operasyon; 11’i kadın 20 gözaltı

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#Zonguldak#Kürtaj#Kadın Doğum
Rüşvet alıp kürtaj yapan doktora operasyon; 11’i kadın 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 17:49

Zonguldak’ta para karşılığı yasal süre içinde ve dışında kürtaj yaptığı iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ferhat T. ile rüşvet vererek işlem yaptıran 11’i kadın toplam 20 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.’nin kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük’te başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

Rüşvet alıp kürtaj yapan doktora operasyon; 11’i kadın 20 gözaltı

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Dün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11’i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

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Rüşvet alıp kürtaj yapan doktora operasyon; 11’i kadın 20 gözaltı

RÜŞVETLE KÜRTAJ

Ferhat T.’nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, ‘Rüşvet verme’ suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.’nin rüşvet alarak kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşları 20 ile 25 arasında değişen 8 kadın N.İ., F.K., G.B., İ.G., İ.K., İ.Ö., G.K. ve S.K., öğle saatlerinde ‘Rüşvet vermek’ suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. 8 kadın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 3’ü kadın 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ‘Çocuk düşürtme’ suçu kapsamında da araştırma yapıldığı bildirildi.

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#Zonguldak#Kürtaj#Kadın Doğum

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