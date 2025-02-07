Ruslar en çok Türkiye’ye geldi

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Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinin 2024’te önceki yıla göre yüzde 15.4 artışla 17.4 milyona çıktığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin toplam seyahatlerde yüzde 38.5 payla zirvede yer aldığı kaydedildi.

TURİZM GELİRLERİ 61.1 MİLYAR DOLAR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yüzde 11.4, Çin’in yüzde 10.9, Tayland’ın yüzde 10, Mısır’ın ise yüzde 8.5 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan seyahatlerin söz konusu dönemde yüzde 6.3 artarak 6.7 milyona çıktığı bilgisi yer aldı. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 ila 2.5 kat arttığını bildirmişti.Öte yandan, TÜİK’in geçen hafta açıkladığı güncel verilere göre, Türkiye’nin turizm geliri 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 8.3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıkmıştı. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar olmuştu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde17’sini ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların oluşturduğu belirtilmişti.