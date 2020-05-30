Ruşen Güneş kimdir? Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş'in hayatı

Londra'da yaşamaya başladıktan sonra ülkesiyle bağlarını koparmayan Güneş, İstanbul Mimar Sinan ve İzmir Yaşar üniversitelerinde master ve doktora dersleri veriyor, Ankara'da viyola ustalık sınıflarında bilgi birikimini gençlere aktarıyordu. Bir süredir kanser tedavisi gören 80 yaşındaki sanatçı, dün akşam Londra'da yaşamını yitirdi. 1971 yılında İngiltere'ye taşınan sanatçı, İngiliz Oda Orkestrasında 4 yıl solo viyola sanatçılığı görevini üstlendikten sonra bu görevi 1979 – 1987 yılları arası Londra Filarmoni Orkestrası'nda ve 1988 – 2000 arası BBCSO'da sürdürmüştür.

RUŞEN GÜNEŞ'İN HAYATI

Ruşen Güneş, 17 Mart 1940 yılında Beypazarı Ankara'da dünyaya geldi. İlkokulu okuduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1961'deki mezuniyetinin sonrasında ise ilk solo viyola sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldı. Bu görevi sırasında Walton, Hindemith, Bartok gibi bestecilerin viyola konçertolarını ülkemizde ilk kez seslendirmiştir. Bir bursla 1963'te İngiltere'ye giden sanatçı, ertesi sene ülkesine döndü.

CSO'nun ilk solo viyola sanatçısı Güneş, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet sanatçılığına layık görülmüştü.

Orhan Ahıskal tarafından yazılan, sanatçının hayat hikayesini konu alan "Viyola Düştü Yola: Ruşen Güneş" isimli kitap, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınlarınca okuyucuyla buluşturulmuştu.

Ve son olarak Sanatçı İzmir Yasar Üniversitesinde Profesör kadrosunda Öğretim görevlisi olarak görev almıştır.