Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un cenazesi ülkesine gönderildi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 14:11

Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi Rusya'ya gönderildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov suda kaybolmuştu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında 20 Ocak'ta bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Cesedin, Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile tespit edilmişti. Svechnikov'un Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Rus yüzücünün cenazesi ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi. Ardından cenaze İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından THY'ye ait kargo uçağıyla Rusya'ya gönderildi.

