Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ailesi cenazeyi almak için geldi: 'Tanınmayacak şekildeydi'

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 15:28

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Ogalina Svechnikova konuşamazken, Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Tanınmayacak şekildeydi" dedi.

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Galina Svechnikova konuşamazken, Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Resmi işlemlerden sonra cesedi gördük. Tanınmayacak şekildeydi" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçen yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler, bir erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi denizden çıkardı. Vücut bütünlüğü bozulmuş halde çıkarıldığı öğrenilen ceset, kapsamlı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rus yüzücünün annesi Galina Svechnikova ve babanın verdiği DNA testinden sonra cesedin Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirtildi. Dün DNA testinin sonuçlanmasının ardından aile bugün tekrar Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeyi görüp, teşhis etti. Cenazenin, işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği öğrenildi.

 

'TANINMAYACAK ŞEKİLDEYDİ'

Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Annenin konuşacak hali yok. Resmi işlemlerden sonra cesedi gördük. Tanınmayacak şekildeydi. Dövme olayı yok, kim bu haberi çıkarttıysa doğru değildir. Sonra da cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi de teslim edebilirler ama biz şu an hiçbir şeye yetişemiyoruz" dedi.

