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Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı

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#Rus#İlaç#Kanser
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:23

Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus yolcunun valizinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan kanser ilaçları ile sahte oturum kağıtları ele geçirildi.

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Almanya'ya gitmek için önceki gün İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A, terminale girmek için güvenlik noktasına geldi. Burada yapılan kontrollerde güvenlik görevlileri, M.A.'nın valizinde çok sayıda ilaç tespit etti.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Türkiye'den temin ettiği Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan bin 350 film kaplı kanser ve antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş 15 sahte oturum kartı ve 4 laptop ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A'nın sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.

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#Rus#İlaç#Kanser

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