Rus turistlerin Türkiye mutluluğu

Rusya’dan gelen 288 kişilik turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Turistlerden Anna Dalganov, tatil için Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirterek “Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım” dedi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Rusya’dan 9 ayrı şehirden Dalaman’a uçak seferi yapılacak. Sezonda yaklaşık 274 bin Rus turistin bölgemize gelmesini bekliyoruz” dedi.

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