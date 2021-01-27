MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRus turistleri vahşice bıçaklamıştı... O cani tutuklandı!
GeriGündem Rus turistleri vahşice bıçaklamıştı... O cani tutuklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus turistleri vahşice bıçaklamıştı... O cani tutuklandı!

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Rus turistleri vahşice bıçaklamıştı... O cani tutuklandı!
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beşiktaş’ta 24 Ocak 2021’de saat 20.30 sıralarında, Rus turistler Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29), Süleyman Seba Caddesi’nde yürüdükleri sırada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Yurtsever (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan turistler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan ve Cihangir’de bir camide yakalanan Hasan Hüseyin Yurtsa ever, Emniyet’te susma hakkını kullandı.

‘NEDENİNİ BİLMİYORUM’

‘Uyuşturucu’ ve ‘yaralama’nın da arasında bulunduğu 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yurtsever, Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Yurtsever’in savcılık ifadesinde, “Neden yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi. Yurtsever, sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle