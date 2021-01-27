Rus turistleri vahşice bıçaklamıştı... O cani tutuklandı!
İstanbul Beşiktaş’ta 24 Ocak 2021’de saat 20.30 sıralarında, Rus turistler Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29), Süleyman Seba Caddesi’nde yürüdükleri sırada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Yurtsever (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Yaralanan turistler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan ve Cihangir’de bir camide yakalanan Hasan Hüseyin Yurtsa ever, Emniyet’te susma hakkını kullandı.
‘NEDENİNİ BİLMİYORUM’
‘Uyuşturucu’ ve ‘yaralama’nın da arasında bulunduğu 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yurtsever, Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Yurtsever’in savcılık ifadesinde, “Neden yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi. Yurtsever, sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle