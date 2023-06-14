Rus Turistin katili yakalandı

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Rus turist Vyacheslav Nechiporchuk, geçen cuma günü, tarihi ve turistik yerlerini gezmek için İstanbul’a geldi. Nechiporchuk, geçen pazar günü Taksim’de gezmeyi planladı. Sabah saat 08.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde yürürken sokak başında bekleyen bazı kişilerle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında içlerinden biri bıçak çekerek Nechiporchuk’a saldırdı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile Nechiporchuk, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar da kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nechiporchuk hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Rus turisti Cihan K.’nın bıçakladığı belirlendi. Cihan K.’nın yanında bulunan Ş.Y. (26) ve U.A. (29) yakalanarak gözaltına alındı. 17 suç kaydı bulunan U.A. tutuklanırken, 29 suç kaydı bulunan Ş.Y. adli kontrolle serbest kaldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cihan K.’nın izini bularak düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Cihan K., adliyeye sevk edildi.