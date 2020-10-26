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DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti

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Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistin kullandığı otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hayrettin Uyar (27), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

 

Kaza, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32) yönetimindeki O520 MP 178 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada Hayrettin Uyar yönetimindeki 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, durumu fark eden vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Uyar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hayrettin Uyar’ın akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Doktorların müdahale ettiği Hayrettin Uyar kurtarılamadı.

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