Antalya'da Rus sporcuları taşıyan uçakta hareketli dakikalar! Israrla maske takmadılar, uçağa polis çağırıldı

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-2409 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçakta bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istemedi. Sporcular kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmama konusunda ısrar etti. Görevliler durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Saat 11.30 sıralarında uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından kafile sorumlusu Y.K polis merkezine götürüldü. Maske kuralına uymayan sporculara polis tarafından işlem yapılırken, yolculara idari para cezası uygulandı.

UÇAKTAKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında havaalanı ve uçakta da uyulması gereken bazı kurallar var.

HES koduna göre riskli olduğu belirlenen yolcular uçuşa alınmıyor. Maskenin havalimanında ve uçuş boyunca takılması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE TOPLAM CAN KAYBI 29 BİN 30

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 29 bin 30 oldu. Dün açıklanan yeni vaka sayısı ise 11 bin 187. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 129 bin 299 test yapıldı, 735 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka 2 milyon 780 bin 417’ye ulaşırken, hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı 1261 oldu. Dün 7 bin 785 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924’e yükseldi.

SARI İLDE KIRMIZI BÖLGE

Koronavirüsle mücadelede ‘kademeli normalleşme’nin ardından uzmanların ‘dalgalı normalleşme’ dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.