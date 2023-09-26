Rus sevgilisini katletti

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Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra Türkiye’ye gelip Erzurum’a yerleşen Anastasia Emelianova (32), bir işyerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Nizar A. (29) ile tanıştı. 20 Eylül gecesi 4 katlı apartmandaki dairede ikili arasında tartışma çıktı. Birkaç saat sonra Nizar A., alt kat komşusuna giderek Emelianova’nın yaralandığını belirterek yardım istedi. Eve giren ekipler, Emelianova’ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Nizar A., daha sonra suçunu itiraf ederek, cam parçasını alıp Emelianova'yı bacağından yaraladığını söyledi. Nizar A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.