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Rus sevgilisini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Anastasia Emelianova#Cinayet
Rus sevgilisini katletti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Erzurum'da, tartıştığı sevgilisi Suriyeli Nizar A.’nın (29) cam parçasıyla bacağını kestiği Rus uyruklu Anastasia Emelianova (32) kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nizar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra Türkiye’ye gelip Erzurum’a yerleşen Anastasia Emelianova (32), bir işyerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Nizar A. (29) ile tanıştı. 20 Eylül gecesi 4 katlı apartmandaki dairede ikili arasında tartışma çıktı. Birkaç saat sonra Nizar A., alt kat komşusuna giderek Emelianova’nın yaralandığını belirterek yardım istedi. Eve giren ekipler, Emelianova’ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Nizar A., daha sonra suçunu itiraf ederek, cam parçasını alıp Emelianova'yı bacağından yaraladığını söyledi. Nizar A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.                                  

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#Rusya#Anastasia Emelianova#Cinayet

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