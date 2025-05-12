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Rus Savunma Bakanlığı: Askeri harekât devam ediyor

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#Rusya#Askeri Harekât#Ukrayna
Rus Savunma Bakanlığı: Askeri harekât devam ediyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin’in 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle ilan ettiği üç günlük ateşkesin sona erdiğini ve Rus birliklerin Ukrayna topraklarında özel askeri harekâta devam ettiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “İlan edilen üç günlük ateşkes süresinin dolması nedeniyle Rusya Federasyonu askeri birlikleri özel askeri harekâta devam etmektedir” denildi. Rusya’nın tek taraflı ilan ettiği üç günlük ateşkes, 8 Mayıs saat 00.00 ile 11 Mayıs saat 00.00 arasında geçerliydi. Böylece önceki gün AB, ABD ve Ukrayna’nın 12 Mayıs tarihinden itibaren şartsız ve koşulsuz 30 günlük yeni kapsamlı ateşkes önerisi Rusya tarafından geri çevrilmiş oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı gelinen noktayı “Önce müzakere, sonra ateşkes” olarak tarif etmişti.  

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#Rusya#Askeri Harekât#Ukrayna

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