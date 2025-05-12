Rus Savunma Bakanlığı: Askeri harekât devam ediyor

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “İlan edilen üç günlük ateşkes süresinin dolması nedeniyle Rusya Federasyonu askeri birlikleri özel askeri harekâta devam etmektedir” denildi. Rusya’nın tek taraflı ilan ettiği üç günlük ateşkes, 8 Mayıs saat 00.00 ile 11 Mayıs saat 00.00 arasında geçerliydi. Böylece önceki gün AB, ABD ve Ukrayna’nın 12 Mayıs tarihinden itibaren şartsız ve koşulsuz 30 günlük yeni kapsamlı ateşkes önerisi Rusya tarafından geri çevrilmiş oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı gelinen noktayı “Önce müzakere, sonra ateşkes” olarak tarif etmişti.