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Mustafa SUİÇMEZ-DHA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaptı

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Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 150 borda numaralı savaş gemisi ‘Saratov’, Karadeniz’e gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemisi saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus savaş gemisi Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Karadeniz'e açılmak üzere, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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