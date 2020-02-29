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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

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Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

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