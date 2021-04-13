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Gündem
Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00’de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerin olduğu görüldü.

Gemiye, Çanakkale Boğazı’ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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