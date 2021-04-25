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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Karadeniz donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus savaş gemisi Noboyepkacck İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Karadeniz’e açıldı.

Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı ’Noboyepkacck’ adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken geminin ön ve arka güvertesinde bulunan can yelekli askerler İstanbul Boğazı’nı seyretti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

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