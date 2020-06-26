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DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçip Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 494 Borda numaralı ’Amiral Grigorovich’ adlı güdümlü füze firkateyni saat 18.30 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan firkateynin güvertesinde çok sayıda Rus askerin olduğu ve askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

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