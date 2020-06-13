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Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi geçtiğimiz günlerden Türk Boğazlarını kullanarak Suriye'ye gitmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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