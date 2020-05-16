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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan görüntülendi

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan görüntülendi
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RUS Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rusya donanmasına ait 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den giriş yapan gemi, saat 09.00 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizine açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Marmara Denizine açılan 'Saratov' isimli savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek görev yapacağı Akdeniz'e gideceği öğrenildi.

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