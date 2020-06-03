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Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

Rus Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken görüntü...

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Rus Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti! Dikkat çeken görüntü...
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Rus savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

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  • Rus Savaş gemisi Azov İstanbul Boğazından geçti
  • Rus Savaş gemisi Azov İstanbul Boğazından geçti
  • Rus Savaş gemisi Azov İstanbul Boğazından geçti
  • Rus Savaş gemisi Azov İstanbul Boğazından geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları  'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

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