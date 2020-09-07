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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan, Rus Donanması'na ait 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Karadeniz'e giden Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

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