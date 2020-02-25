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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

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