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Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Akdeniz’e iniyor

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Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Akdeniz’e iniyor
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Akdeniz’e inmek üzere yol aldı.

 

Marmara Denizi'nden bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması’na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Boğaz'da gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 17.30’da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi ‘Admiral Essen’in, Ege Denizi’ne açıldıktan sonra, Akdeniz’e ineceği öğrenildi.

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