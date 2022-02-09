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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

#Çanakkale#Rus Savaş Gemisi#Çanakkale Boğazı

Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Ege Denizi yönünden saat 09.15 sıralarında boğaza girişi yapan - Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen çıkarma gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Dün 3 Rus savaş gemisi de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol almıştı.

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#Çanakkale#Rus Savaş Gemisi#Çanakkale Boğazı

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