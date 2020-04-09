MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GeriGündem Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması’na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması’na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısından önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle