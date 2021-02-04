Rus ruleti oynarken öldü

Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti. Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila başına giren kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Ümit Cila’nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.