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Gündem
Ali ARSLAN/DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus ruleti oynarken öldü

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Rus ruleti oynarken öldü
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HATAY’ın Samandağ ilçesi, Yeni Mahalle’de oturan 4 çocuk babası Ümit Cila (44) önceki gün akşam saatlerinde evine davet ettiği arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti. Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila başına giren kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Ümit Cila’nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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