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Rus öğretmenin hayatı kabusa döndü! Kiracısı başına bela oldu... Şimdi evinin bodrumunda yaşıyor

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#Antalya#Kira#Ev Sahibi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 14:22

Antalya’da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 4 yıldır aynı binanın deposunda varlık içinde yokluğu yaşayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

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Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova 2014 yılında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan bir siteden dubleks bir daire satın aldı. Bir süre yaz aylarında Antalya’da yaşamını sürdüren Khudiakova, 2021 yılının başlarında bir emlakçı vasıtasıyla Antalya’daki evini M.Y.Ö’ye 1 yıllığına kiraya verdi. Kira süresinin sonunda Antalya’ya yerleşme kararı alan Rus kadın, kiracısı evden çıkmayınca konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında tahliye kararı verilirken, itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

AYNI APARTMANIN BODRUMUNDA YAŞIYOR

İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle kiracısı eşyalı dubleks dairesinde oturmaya devam eden Khudiakova, yaklaşık 4 yıldır aynı apartmanın bodrum katında bulunan ve apartman sakinlerinin ortak kullanım alanı olan depoda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirten Khudiakova, geceleri depoda korku içerisinde yaşadığını belirtti. 

Rus öğretmenin hayatı kabusa döndü Kiracısı başına bela oldu... Şimdi evinin bodrumunda yaşıyor


Yaşamını sürdürdüğünü bodrum katında Su, mutfak, tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle zorluk çektiğini söyleyen Khudiakova, davanın sona ererek evinde yaşamaya başlayacağı günü iple çekiyor.

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"YAŞAYABİLECEK BAŞKA BİR YERİM YOK"

Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya’da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum.

Rus öğretmenin hayatı kabusa döndü Kiracısı başına bela oldu... Şimdi evinin bodrumunda yaşıyor

4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Rus öğretmenin hayatı kabusa döndü Kiracısı başına bela oldu... Şimdi evinin bodrumunda yaşıyor

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#Antalya#Kira#Ev Sahibi

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