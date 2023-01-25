Rus Natilia sinir krizi geçirdi! Ortalık savaş alanına, kahvedekiler ise okeye döndü

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Olay, dün saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 162-167 Sokak birleşiminde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçiren Rus uyruklu Natilia, 4 katlı apartmanın en üst katından aşağıya mermer ve bazı eşyaların atmaya başladı. Genç kadının attığı mermerler bir aracın arka camını kırarken, başka bir aracın tavanını çökertti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rus uyruklu Natilia Z’nin oturduğu daireye çıkan polis ekipleri, genç kadını sakinleştirdi. Ekipler, Natalia Z.’yi yanında getirdiği köpeğiyle birlikte polis merkezine götürülürken, olay sırasında aynı evde olduğu belirlenen Tuğçe K. ile Mehmet A. da ifade için karakola götürüldü.

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OKEY OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Tüm bu olaylar yaşanırken, binanın zemin katındaki bir kahvehanede bulunanlar, masada oyun oynamaya devam etti.

"BU KADARINA RASTLAMADIM"

Mahalle sakini İbrahim Buldağ, “Yukardan sesler gelmeye başladı. Büyük bir mermer parçasını aracın üzerine atmış. İki kadın bir erkek vardı. Pencereden ve balkondan atıyordu” dedi.

Aracı zarar gören vatandaşlardan Sonay Baş ise, “Evime yakın park etmiştim. İşteyken komşumun telefonuyla geldim. Yukardan mermer atmışlar. Bu kadarına rastlamamıştım. Bildiğiniz mutfaktaki mermer taşını atmış, aracın tavanını çökertmiş. O anda araca biz biniyor olabilirdik ya da başka bir vatandaş buradan geçiyor olabilirdi. Allah korumuş. Şikayetçiyim” diye konuştu.