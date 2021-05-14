Rus modelden foto davası

Şirketle görüşen Daria Sulimova, izinsiz kullanılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Ancak şirket fotoğrafları kullanmaya devam etti.

Model Daria Sulimova, bu iddialarını, avukatı İbrahim Buğrahan Kuyucu aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Dava dilekçesinde, “Asıl alacağımız belirsiz olmak üzere şimdilik bin doların faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” denildi.

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