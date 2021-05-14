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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus modelden foto davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Rus modelden foto davası

Rus model Daria Sulimova, bir takı markası ile kişilere özel olarak verilecek broşür çekimleri için 300 dolara anlaştı. Model Sulimova, özel broşürde bulunması gereken fotoğraflarının billboardlarda, sosyal medyada, şirketin internet sitesinde ve kataloglarda olduğunu gördü.

Şirketle görüşen Daria Sulimova, izinsiz kullanılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Ancak şirket fotoğrafları kullanmaya devam etti.

Model Daria Sulimova, bu iddialarını, avukatı İbrahim Buğrahan Kuyucu aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Dava dilekçesinde, “Asıl alacağımız belirsiz olmak üzere şimdilik bin doların faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” denildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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