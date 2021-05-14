Rus modelden foto davası
Rus model Daria Sulimova, bir takı markası ile kişilere özel olarak verilecek broşür çekimleri için 300 dolara anlaştı. Model Sulimova, özel broşürde bulunması gereken fotoğraflarının billboardlarda, sosyal medyada, şirketin internet sitesinde ve kataloglarda olduğunu gördü.
Şirketle görüşen Daria Sulimova, izinsiz kullanılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Ancak şirket fotoğrafları kullanmaya devam etti.
Model Daria Sulimova, bu iddialarını, avukatı İbrahim Buğrahan Kuyucu aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Dava dilekçesinde, “Asıl alacağımız belirsiz olmak üzere şimdilik bin doların faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” denildi.
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