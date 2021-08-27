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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus manken hayatının şokunu yaşadı! Kapkaççı kaçamadı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rus manken hayatının şokunu yaşadı! Kapkaççı kaçamadı

Rus manken Elena S. (33) geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Şişli’de yürüyordu. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişi çantasını aldı ve koşarak kaçmaya başladı. Elena S., peşinden uzun süre koştu ama yakalaması mümkün olmadı. Elena S., polis merkezine giderek, içerisinde cep telefonu, ev anahtarı, izin belgesi ve banka kartlarının olduğu çantasının çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç yapan kişiyi Kınalı Keklik Sokak’ta gördü.

Rus manken hayatının şokunu yaşadı Kapkaççı kaçamadı

Çalışmalarını bu sokakta yoğunlaştıran ekipler, adının Yasin Beyhan (20) olduğu anlaşılan kapkaççıyı düzenlediği operasyonla yakaladı. Beyhan’ın 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yasin Beyhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus manken hayatının şokunu yaşadı Kapkaççı kaçamadı

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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