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Rus Kilisesi'ne çelik kubbe: Onarıma alındı

#Kilise#Erzurum#Rus Kilisesi
Rus Kilisesine çelik kubbe: Onarıma alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus harbi sonrası inşa edilen kilise onarıma alındı. Haç şeklinde planlanan kilisenin büyük hasar gören kubbelerine çelik konstrüksiyon konulurken, kaybolan kemer taşların orijinal yatağı bulunarak imitasyonu yapıldı.

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Oltu ilçesinde 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası Ruslar tarafından 1885-1890 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen Rus Kilisesi onarıma alınması için Oltu Kaymakamlığı’nca hazırlanan 'Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi', Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 'Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında kabul edildi.

Projeyle birlikte çalışmaların başladığı kilisede çatı ve kubbelerin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. Kilisenin yapımında kullanılan taşların orijinal yatağı bulunarak uzmanlar tarafından hazırlanan imitasyon taşlar, onarımda kullanıldı. Kubbelerine çelik konstrüksiyon konulan kilisenin kemer taşları da imitasyon taşlarla aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Kilisenin içerisinde diğer taş imalatlarının çoğu tamamlanırken, uzman işçiler tarafından dış basamakların yapılması işlemi sürüyor.

Rus Kilisesine çelik kubbe: Onarıma alındı



Kilise restorasyonunun kontrolörlüğünü yapan Oltu Belediye görevlisi inşaat mühendisi Elif Karabulut, "Kilise, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra inşa edilmiş haç planlı bir yapıdır. Restorasyonu devam etmekte olan kilisede çelik imalat tamamlandı. Kubbelerin kemerlerinde bazı taşlar tamamıyla kaybolmuştu. Kemer taşların orijinal yataklarını bularak taşın rengi, dokusuna göre yeniden imitasyon üretildi. Diğer eskitme, taraklama dediğimiz çalışmaları yapılarak yerine konuldu. Statiği korunarak bağlama işlemleri yapıldı. Şu anda çatı kaplama imalatına geçilecek. Onun dışında kilisenin içerisinde diğer taş imalatlarının çoğu tamamlandı, şimdi dış tarafta basamaklar imal edilmektedir" diye konuştu. 

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Rus Kilisesine çelik kubbe: Onarıma alındı

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#Kilise#Erzurum#Rus Kilisesi

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