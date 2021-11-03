Rus Kilisesi'ne çelik kubbe: Onarıma alındı

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Oltu ilçesinde 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası Ruslar tarafından 1885-1890 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen Rus Kilisesi onarıma alınması için Oltu Kaymakamlığı’nca hazırlanan 'Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi', Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 'Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında kabul edildi.

Projeyle birlikte çalışmaların başladığı kilisede çatı ve kubbelerin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. Kilisenin yapımında kullanılan taşların orijinal yatağı bulunarak uzmanlar tarafından hazırlanan imitasyon taşlar, onarımda kullanıldı. Kubbelerine çelik konstrüksiyon konulan kilisenin kemer taşları da imitasyon taşlarla aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Kilisenin içerisinde diğer taş imalatlarının çoğu tamamlanırken, uzman işçiler tarafından dış basamakların yapılması işlemi sürüyor.

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