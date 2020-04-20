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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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RUS Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen keşif gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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