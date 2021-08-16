Rus kaza kırım heyeti geldi

ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Uçağı kiralayan Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından ölen 3 Türk ve 5 Rus mürettebat için hazırlanan video paylaşıldı. Düşen uçağın başka bir orman yangınına müdahale ederken çekilen görüntüsü, “Yeşil vatanı alevlerden savunurken Kahramanmaraş’ta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza, arkadaşlarından duygusal bir veda. Gönlümüzdesiniz; mücadelenizi hiç unutmayacağız” ve “Sizi özleyeceğiz” mesajıyla paylaşıldı.

ATEŞ EVLERE DÜŞTÜ

Düşen uçakta ölen 3 Türk mürettebatın evinde acı var... Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi anne Havva Mirzaoğlu’na verildi. Mirzaoğlu’nun, 4 ay önce “Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun”diye vasiyette bulunduğu, babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın’ın Mersin’de yaşayan annesi Emine Aydın da, “Kuzum iki çocuğunu okutacaktı” diyerek gözyaşı döktü. Oğuz Avşar Aydın’ın 1998’den beri Orman Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde yer aldığı öğrenildi. Aynı kazada hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu’nun Adana’nın Sarıçam ilçesindeki evinde yas var. Uzunoğlu’nun 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Otopsisi tamamlanan üç Türk için Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeleri memleketlerine gönderildi.

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