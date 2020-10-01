Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet



Muratpaşa ilçesinde geçen yıl 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde eğlence merkezinden çıkan ikili, Konyaaltı Sahili’ndeki ağaçlık alana gitti. Çevredekiler bir kadın ile erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere bildirdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Tandoğan’ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub’ın başına oturmuş halde buldu.

Kadının hayatını kaybettiğini fark eden bekçiler, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Tandoğan’ın üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Tandoğan’ın, denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi. Tandoğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özgür Tandoğan hakkında, ’kasten insan öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar, ’nitelikli yağma’ suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tandoğan, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6’ncı duruşmada, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları maktulün sanık ile cinsel ilişki kurmak üzere anlaştığını belirterek, "Maktul hayat kadınıdır. Geçimini de bu yolla sağlamaktadır. Ortada karşılıklı rızaya dayalı ilişki vardır. Cinsel saldırı suçu oluşamaz. Ayrıca, maktul eşyalarının bir kısmını müvekkile vermiştir. Yağma suçu unsurları da oluşmamıştır. Kasten insan öldürme suçu açısından olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

’SADECE ONU SUSTURMAYA ÇALIŞTIM’

Sanık Tandoğan savunmasında, kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Sadece onu susturmaya çalıştım. Nasıl olduğunu da anlayabilmiş değilim. Ben o gece alkollüydüm. O insanla parkta tanıştım. Para karşılığında ilişkiye girmek için anlaşmıştık. Böyle bir olay yaşadığım için pişmanım. Keşke böyle bir olayla karşı karşıya gelmeseydim" dedi.

Mahkeme sanık Özgür Tandoğan’ı, ’kasten insan öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Heyet ayrıca, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10 yıl hapis, ’nitelikli yağma’ suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.