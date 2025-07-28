Rus kadın Antalya'da Müslüman olup bu ismi aldı

Haberin Devamı

Öğretmen Rus İrina Sharova için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı. Müftü Vekili Mustafa Demir, Müslümanlığa geçen İrina'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim taktim etti.

'İrem' adını alan İrina Sharova, "Ailemden dolayı Almanya'da doğdum. Fakat benim bütün hayatım Rusya'da Moskova'da geçti. Benim bulunduğum yerde dini anlayabilmek çok zordu, anlayamıyordum. 2 sene önce Müslümanlıkla tanıştıktan sonra istediğim cevabın bu olduğunu gördüm. Bundan dolayı da Müslümanlığı seçtim" dedi. İlkokul öğretmeni ve psikolog olduğunu ayrıca iki ekonomi eğitimi de aldığını söyleyen İrina Sharova, "Türkiye ve Türk insanlarına çok seviyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı