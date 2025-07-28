×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rus kadın Antalya'da Müslüman olup bu ismi aldı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#İrina Sharova#İrem
Rus kadın Antalyada Müslüman olup bu ismi aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 14:14

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan ihtida töreniyle Müslüman olan Rus İrina Sharova 'İrem' adını aldı.

Haberin Devamı

Öğretmen Rus İrina Sharova için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı. Müftü Vekili Mustafa Demir, Müslümanlığa geçen İrina'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim taktim etti.

Rus kadın Antalyada Müslüman olup bu ismi aldı

'İrem' adını alan İrina Sharova, "Ailemden dolayı Almanya'da doğdum. Fakat benim bütün hayatım Rusya'da Moskova'da geçti. Benim bulunduğum yerde dini anlayabilmek çok zordu, anlayamıyordum. 2 sene önce Müslümanlıkla tanıştıktan sonra istediğim cevabın bu olduğunu gördüm. Bundan dolayı da Müslümanlığı seçtim" dedi. İlkokul öğretmeni ve psikolog olduğunu ayrıca iki ekonomi eğitimi de aldığını söyleyen İrina Sharova, "Türkiye ve Türk insanlarına çok seviyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Rus kadın Antalyada Müslüman olup bu ismi aldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#İrina Sharova#İrem

BAKMADAN GEÇME!