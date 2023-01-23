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Rus istihbaratından flaş iddia: Ukrayna, silahları nükleer santrallere depoluyor

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#Rusya Dış İstihbarat Servisi#Sergey Narışkin#Rusya
Rus istihbaratından flaş iddia: Ukrayna, silahları nükleer santrallere depoluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 18:39

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batılı ülkelerden sevk edilen silahların Ukrayna tarafından nükleer santrallere depolandığını öne sürdü.

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Rusya, Ukrayna’yı nükleer santrallere silah depolamakla suçladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden gönderilen silahların Ukrayna tarafınsan nükleer santrallere yerleştirildiğini öne sürdü.

Bu yönde istihbarat topladıklarını belirten Narışkin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatları nükleer enerji santrallerinde stokladığına dair güvenilir bilgiler geliyor. Burada, HIMARS çok namlulu roketatar ve yabancı hava savunma sistemleri için pahalı ve sayısı az olan füzeler ile topçu mühimmatlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler tarafından gönderilen silahların Ukrayna'daki Rivne Nükleer Santrali'ne vagonlarla taşındığını ve Kiev'in son hamlesiyle Rusya'ya karşı provokasyon amaçladığını savunan Narışkin, "Nasıl milliyetçi birlikler Donbass ve diğer Ukrayna kentlerinde masum sivillerin ardından bombalama yapıyorsa Ukrayna ordusu da silahları nükleer reaktörlerin ardına saklıyor” dedi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, nükleer felakete karşı santral çevresine saldırı düzenlememe kararı aldığını hatırlatan Narışkin, depolanan silahların kazayla patlayıp nükleer santrale zarar vermesi durumunda Moskova'nın suçlanacağını ifade etti.

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#Rusya Dış İstihbarat Servisi#Sergey Narışkin#Rusya

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