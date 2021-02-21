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Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus Donanması'na ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz’e açıldı.

Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait CCB 201 Borda numaralı 'Priazovye' adlı istihbarat toplama  gemisi saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. İstihbarat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazından geçti


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